Истории бойцов АТО. Контузия и осколки по всему телу

Командир вытащил полуживого солдата, которого накрыло прямым попаданием.
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— Кто? Быстро говорите!
— Андрюха.
— Может, живой?
— Вряд ли. Нам показалось, что прямое попадание.
— Так показалось или нет?
— Показалось.
— Показывайте, где. Солнце сядет и я пойду.
— Здесь. Может этих запросим, пусть отдадут тело.
— Сам ты тело.
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С губами что-то случилось. Корками покрылись. Ничего страшного, пересохли просто. Вспомнилось, как в отпуск приехал, так в гражданское даже не переодевался. Хотелось, чтобы видели все, что я военный. "Анд-рю-ха!!!" Снова из тумана. Только другим голосом. Так хочется ответить, но губы не открываются и голос куда-то делся. Да это батя наверняка со смены пришел и на рыбалку зовет. "Анд-рю-ха!!!" Или мама. Хотя нет, голос не ее и вообще не женский. А!!! Это братан приехал! Он в Таиланде спасателем работает. Нет. Он бы орал, как резаный, а тут тихо говорят, почти шепотом. Командир... Командир мне на ухо шепчет. Точно! Его голос! И лицо его.
— Молодец, молодец, потерпи еще, я вынесу. Ты же малый такой и худющий.
— У меня ноги есть?
— Все у тебя есть. Все есть, слышишь? Держись за шею. Недалеко тут.
Интересно, каким я буду через пять лет? А через десять? Через десять мне будет тридцать пять. Ужас! Наверное, жена-дети. Мне красивые нравятся, вот если бы повезло.
— Почти дошли, Андрюха, почти дошли. Скажи хоть слово. Мычишь? Ну мычи. Это хороший знак.
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— Прикинь? Командир таки вытащил! Живого! Его контузило тяжело и осколки по всему телу. Но всё поправимо. Вернется, сказали.
— Ну и слава Богу! Лови яблоко.
— Кислое?
— Не. Сладкое.
— Ладно. Хватит болтать. Окапываться пора. Жить-то охота.
P.S. Волонтер Анна Теряник из Днепра практически с самого начала войны на Донбассе развозила раненых бойцов по госпиталям. За это время попутчиками Ани и ее друзей стали более тысячи человек, увидевших войну в лицо, а она записывала их разговоры в пути.
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А если хотите помочь Анне в эвакуации украинских военных из зоны АТО или других вопросах, обращайтесь на ее страницу в Facebook.