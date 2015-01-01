Православные и греко-католики сегодня празднуют Рождество Христово

День Рождества Христова издревле причислен Церковью к великим двенадцати праздникам.

Сегодня празднуется Рождество Христово

Православные и греко-католики в ночь с 6 на 7 января отмечают один из крупнейших праздников — Рождество Христово

При этом достоверная дата рождения Христа неизвестна. Этот День Рождества Христова издревле причислен Церковью к великим двенадцати праздникам.

Согласно с Божественным свидетельством Евангелия, изображающего это событие величайшим, всерадостнейшим и чудесным: я возвещаю вам, — говорит Ангел вифлеемским пастухам, — великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь; и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!

Православная Церковь о величии праздника Рождества Христова возглашает: "Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума, в нем бо звездам служащие звездою учахуся Тебе кланятися, Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты востока: Господи, слава Тебе".

В пределах предпразднества и попразднества праздник Рождества Христова продолжается двенадцать дней.

В последний день перед праздником совершается Святвечер Рождества Христова(Рождественский сочельник), свидетельствующее об особенной важности наступающего торжества, ибо навечерия бывают только перед важнейшими праздниками.

В Православной Церкви в Святвечер совершаются часы, называемые Царскими, потому что издавна на этом Богослужении присутствовали цари, поклоняясь новорожденному Царю царей.

Царские часы начинаются и совершаются при открытых царских вратах, среди храма, пред Евангелием, положенным на аналое, как бы в знамение того, что ныне Спаситель уже не таится, как некогда во мраке вертепа, но сияет всем народам. Пред Евангелием воскуряется кадильный фимиам, в воспоминание ладана и смирны, принесенных волхвами новорожденному Христу.

Сам день Рождества Христова во плоти, как важнейший и торжественнейший, в Богослужебных книгах Православной Церкви называется пасхою, праздником тридневным. В этот день, по гласу Церкви, "всяческая радости наполняются. Ликуют Ангели вей на небеси, и радуются человецы: играет же вся тварь рождшагося ради в Вифлееме Спаса Господа: яко всякая лесть идольская преста и царствует Христос во веки".

В наши дни значение рождественского праздника часто утрачивается, но остается главное: Рождество отмечается только дома, когда вся семья собирается за одним столом и встречает праздник покоем и любовью друг к другу.

Это одни из немногих в христианском календаре, в которых тесно переплетаются церковные и народные традиции. В Украине до сих пор не утратила своей актуальности прекрасная традиция колядования, когда дети ходят по домам, поют рождественские песни-колядки и желают хозяевам мира и процветания, посыпая при этом пол, "засевая" зернами пшеницы или ячменя, что по поверьям несет в дом благосостояние и счастье. В благодарность хозяева одаривают детей сладостями и монетками, которые, как верят многие, приносят удачу на весь год.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой Мариной Порошенко и детьми Евгенией, Александрой и Михаилом поздравили украинцев с Рождеством Христовым.