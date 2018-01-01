"Рано списывать со счетов". Астролог спрогнозировал политическое будущее Саакашвили

Тимошенко может взять реванш на президентских выборах, полагает Никишин.

Михеила Саакашвили еще рано списывать со счетов, считает Игорь Никишин Reuters

Бывший президент Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили "как политик еще проявится, в том числе, возможно, и в Украине".

Его "еще рано списывать со счетов", рассказал директор Украинского астрологического института Павла Глобы, астролог Игорь Никишин на чате в "Главреде".

"… у Тимошенко (лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко — Ред.) есть возможность взять реванш (на президентских выборах, запланированы в 2019-м — Ред.), особенно если выборы пройдут раньше запланированного", — отметил собеседник.

Напомним, 12 февраля в Киеве Михеила Саакашвили задержали, привезли в аэропорт "Борисполь" и оттуда на самолете доставили в Польшу. СМИ сообщали, что задержание было проведено по запросу Государственной миграционной службы.

До этого — 5 числа — Киевский апелляционный административный суд признал законным отказ Госмиграционной службы Украины по делу о предоставлении бывшему чиновнику статуса беженца или лица, нуждающегося в политическом убежище.

Генпрокурор Юрий Луценко говорил, что если Саакашвили откажут в политическом убежище в нашей стране, то он будет добровольно или принудительно депортирован. После прилета в Польшу экс-глава Грузии сказал, что станет заниматься политической деятельностью в Европе.