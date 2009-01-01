Свободных мест нет. В Донецке больницы забиты ранеными, а морги переполнены телами боевиков

Хирургические отделения работают в авральном режиме

Могилы боевиков в Донецке nr2.com.ua

на данный момент в целом находится более 200 раненых боевиков (как из числа местных жителей, так и граждане РФ), свободных мест в больницах почти не осталось.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, значительное количество боевиков имеют тяжелые ранения (пулевые, осколочные, ожоги). Хирургические отделения работают в авральном режиме, медицинского персонала критически не хватает. Все морги города переполнены.

На территории Донецка работает пункт приема крови специально для раненых боевиков. Кровь сдают в основном студенты, которых в принудительном порядке направляет руководство учебных заведений по указанию оккупационных властей ДНР, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что госпитали ДНР забиты ранеными и телами убитых боевиков, больницы разворачивают новые койко-места.