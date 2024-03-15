Россия сможет воевать ещё 2 года, к осени ей грозит дефицит продуктов и топлива - Липсиц

Запретом экспорта бензина Россия сокращает доходы в бюджет, что уже осенью рискует обернуться для нее финансовыми проблемами, говорит экономист.

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Бюджет РФ трещит по швам, Путин ищет способы заставить россиян отдать сбережения - Липсиц / Главред

Российская экономика на фоне огромных затрат на войну в Украине переживает далеко не лучшие времена. В частности потому, что ее ресурсы, накопленные от продажи нефти, истощаются, а из-за санкций быстро пополнить казну непросто.

В интервью Главреду российский экономист, доктор экономических наук Игорь Липсиц рассказал, за счет чего РФ будет пытаться наполнить госбюджет, будет ли Китай спасать российскую экономику от кризиса и почему Кремль больше не сможет получать сверхдоходы от продажи нефти и газа.

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на оценку НАТО, сообщило, что Россия может вести войну в нынешних масштабах еще в течение двух-пяти лет. Как вы относитесь к этой оценке – сколько, с экономической точки зрения, Россия может продолжать эту войну?

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Если мы смотрим на устойчивость военного финансирования, то года два, наверное, вполне возможно. Собственно говоря, это даже было заложено в проект бюджета России на 2024, 2025, 2026 год, в котором предусмотрены большие расходы на военные цели. То есть поддержка запланирована заранее. И хотя в 2026 году с сокращением, но все-таки это довольно большие расходы.

Надо сказать, что в целом устойчивость российского бюджета, начиная с 2025 года, вызывает очень большие сомнения, потому что истощаются источники – убывают ресурсы для ведения военных действий. Уже в этом году для того, чтобы как-то свести концы с концами, правительство РФ объявляет о начале налоговой реформы и собирается существенно повышать налоги для граждан. Вместо практически плоской шкалы налогообложения вводится прогрессивная, причем прогрессия начинается с очень небольших доходов, с 80 тысяч рублей (около 24 тисяч гривень. - Главред) в месяц (что, в общем, не очень большие заработки по российским меркам, но уже на них будет повышенная ставка).Объявлено и повышении налога на прибыль компании – по неофициальной информации, она может бытьповышена с 20 до 25%. То есть уже сейчас начинается проблема с финансами, и чтобы заткнуть эту дыру,начинается отъем денег у населения. Конечно, эти налоги вступят в силу в 2025 году, и, видимо, есть ощущение, что в 2025 году с деньгами будут большие проблемы для финансирования экономики и войны. И поэтому начинается такая попытка пересмотреть налоговую систему.

Судя по всему, в России в этом году может быть исчерпан Фонд национального благосостояния – там уже осталось существенно меньше 5 триллионов рублей. При том, что в этом году заложен дефицит бюджета в России порядка двух триллионов. Ситуация такова, что 2024 год РФ на остатках фонда еще продержится, но как они будут финансировать 2025 год – непонятно. Проблема еще и в том, что они развернули всю экономику государства на финансирование военных расходов, но в России возникает все больше чрезвычайных ситуаций, на которые тоже нужны деньги. Прошедшая зима была обильна всякого рода техногенными катастрофами и,соответственно, нужно срочно ремонтировать коммунальные хозяйства, иначе люди в РФ зимой просто будут замерзать. Это тоже неприятно для правительства, но деньги на это нужны огромные, а их нет. Все это создает угрозу того, что планы на финансирование военных расходов могут быть большими, но реализовать их при убывающих доходах будет сложно. Тем более, в России довольно сильно снижаются доходы от экспорта, который всегда был главным источником доходов государственного бюджета. И тогда надо обирать население, повышать налоги, проводить девальвацию рубля. Если это будет проведено, то в 2024-2025 годах на финансирование военных расходов в России найдут деньги, но будет очень высокая инфляция в России и серьезное падение уровня жизни россиян, а также большое социальное недовольство, поскольку по-другому свести финансовые доходы и расходы в 2024-2025 году не удастся. А что касается 2026 года, то про него российские экономисты даже говорить боятся, потому что мы пока совершенно не понимаем, что может произойти. И оснований полагать, что экономика и финансы России в 2026 году смогут быть устойчивыми, найти довольно сложно.

В последнее время в западной прессе много разговоров о вероятной подготовке России ко вторжению в страны Балтии в2024-2025 году. Способна ли Россия, с ее нынешним состоянием экономики, воевать на два фронта?

Помимо Балтии есть еще и проблема с Молдовой, в Приднестровье, так что есть еще и третья точка, до которой Россия просто пока не может никак добраться. Это возможно только через Черное море, а оно сейчас для российского флота перекрыто. Поэтому предположить, что россияне сильно захотят воевать в Балтии, мне довольно сложно. Российская экономика находится в очень напряженном положении – они с трудом добывают нужное количество оружия, чтобы как-то поддерживать боеспособность в Украине, поэтому президент РФ все время выступает и говорит руководителям военных предприятий: "Давайте, давайте диверсифицируйтесь". А что они могут сделать, если работа на военных предприятиях уже и так идет в две смены по 12 часов?! То есть загрузка оборудования 24 часа, и даже новое оборудование в таком режиме начинает довольно быстро выходить из строя и ломаться. Поэтому в России впереди еще такая интересная тема как техногенные аварии на военных заводах, что может закончиться очень разными последствиями.

Так что в этом смысле предположить, что в РФ захотят открыть второй фронт в странах Балтии, мне довольно сложно – на такую двойную войну у российской экономики сейчас просто сейчас нет сил.

Сколько России может потребоваться времени, с учетом состояния ее экономики, чтобы подготовиться и уже действительно пободаться с НАТО?

Военные эксперты лучше знают масштабы производства и мощностей военных предприятий. Мне об этом говорить трудно, но навскидку нужно не менее 3-4 лет, прежде чем будут восстановлены запасы военной техники, оборудования и боеприпасов, которые были потрачены за два года прошедшие военных действий. И поскольку сильно нарастить мощность военной промышленности довольно сложно, ведь можно только максимально эксплуатировать действующие предприятия, то на это потребуется буквально несколько лет.

Вы, в принципе, описали, откуда Россия может брать деньги, продолжая войну в Украине. Как надолго у них хватит средств, чтобы экономически поддерживать войну на текущем уровне?

Если предположить, что правительство готово пойти на то, чтобы обобрать все население, то надолго. Потому что какие-то деньги у россиян остались – все-таки был некий период, когда в Россию приходили огромные доходы от нефти и газа, которые расползались по экономике. И люди что-то накопили – только на счетах в банках России находится около 42–43 триллионов рублей. Собственно, эти деньги правительство уж очень хочет прибрать к рукам и придумывает разные способы, как заставить население эти деньги отдать государству на его финансирование как в военной деятельности, так и во всякого рода проектах, которые могут быть реализованы по указанию президента.

Это уже довольно опасная история. Потому что российское население, конечно, терпеливое и с войной, в общем, не спорит, но когда начинают отнимать собственные деньги, то терпение может кончиться. Поэтому они [правительство РФ] будут оттягивать, но недолго, потому что с деньгами в РФ не очень хорошо. Иностранных займов России никто не дает – РФ постоянно намекает, что взяла бы деньги у Китая, но Китай денег не дает, да и другие тоже ей не одалживают (поскольку правительственных займов мы не наблюдаем). Можно пытаться одолжить деньги на внутреннем российском рынке, но это то же население и те же компании, которые государство уже начало грабить, поэтому тут особо много не возьмешь. Исходя из этого, остался практически последний резерв – сбережения населения в банках, и на них правительство сейчас имеет виды. Если это действительно начнут делать и заставят россиян добровольно-принудительно их отдавать, то этого, наверное, может хватить на длительный период, лет на десять.

А как будет реагировать на это общество – будет продолжать терпеть дальше?

Трудно сказать. Российское население обычно терпеливое, и рассказывает, что, мол, деды терпели и мы потерпим. Конечно, мы не можем ожидать полной толерантности, поскольку люди в России уже что-то понимают. Обратите внимание, что при всех рассказах о высокой патриотичности народа, этот самый народ пытается активно спасти деньги из России, и выводят их. Недавно опубликованная статистика Центробанка РФ говорит о том, что за год россияне вывели из России в банки соседних стран около триллиона рублей. То есть"истинный патриотизм" выражается в том, что население всеми силами пытается спасти деньги от собственного правительства. Это рискованно и сложно, но тем не менее, около триллиона рублей люди вывели. Если будет заметна тенденция, что правительство начинает лихорадочно забирать деньги населения, то я думаю, что мы увидим не один триллион, а значительно больше. И тогда, что называется, запасы правительства могут иссякнуть значительно быстрее.

А есть ли у правительства РФ вариант "незаметно" подтолкнуть население, чтобы россияне сами отдавали деньги?

Сейчас они придумали определенную конструкцию, но удастся ли им это сделать – сомнительно. Речь идет о том, что в России запущена программа так называемого добровольного пенсионного страхования. То есть, если ты открываешь добровольно пенсионный счет в негосударственном пенсионном фонде, то через 15 лет ты будешь получать существенную прибавку к пенсии, поскольку государство предоставляет тебе всякие льготы. Но дело в том, что россияне уже несколько раз пытались эту систему запускать и каждый раз правительство деньги собирало, а потом их замораживало и никому не отдавало. Поэтому шансов на то, что люди в это поверят, мало. Но идея в том, чтобы уговорить людей забрать деньги с банков, снять со счетов, перенести деньгив негосударственные пенсионные фонды и открыть там счета, которые будут разморожены через 15 лет после открытия. А дальше пенсионные фонды, согласно законодательству РФ, не могут эти деньги практически никуда потратить, кроме как на покупку облигаций федерального займа. То есть отдать государству. Эта хитрая двухступенчатая схема уже запущена, и Путин уже приказал, чтобы в этом году в нее в будущем году было перекачано из банков не меньше, чем примерно 2 триллиона рублей.

Вы упоминали по поводу экспорта, и я хотела бы уточнить. С 1 марта Россия ввела запрет на экспортбензина, уже второй за последние полгода. Чем фактически этот запрет грозит российскому рынку? Как это повлияет на обеспечение топливом не только населения, но и армии РФ?

Для того это и было придумано, потому что было несколько атак украинских дронов на российские НПЗ. Соответственно, эти заводы стали на внеплановые ремонты, что создает угрозу того, что начнется весна, а вместе с ней и активная боевая фаза на фронте, посевная кампания. Для всего этого нужно горючее, которого у РФ может не оказаться. И чтобы такой ситуации не возникло, как раз и запрещается экспорт.

Но запрещая экспортировать бензин, Россия сокращает те самые доходы от экспорта, которые пополняют ее госбюджет. То есть она, с одной стороны, пытается пополнить бюджет всеми возможными способами, а с другой стороны запрещает экспорт, который принес бы как раз пополнение в бюджет. Это несколько сумасшедшая российская экономическая политика, когда гасится только тот пожар, который горит уже под ногами, но никто не думает про тот пожар, который загорится через метр. Потому уже к осени этот запрет отзовется существенным ухудшением финансовой ситуации в России.

А насколько сильно этот запрет отразится к осени – о каком порядке цифр можно говорить?

Трудно сказать, поскольку мы не знаем, насколько будут разрешены поставки. Потому что в Россия всегда делается так, что запрещается экспорт бензина "во все страны, кроме", и дальше идет список стран. Обычно это страны Евразийского экономического сотрудничества, которые, в общем, все равно будет иметь право покупать бензин у России. Потому понять, сколько средств будет потеряно, довольно сложно. Тем более, что российская внешняя торговая статистика теперь засекречена, и мы не можем ею пользоваться для оценки.

Конечно, будут потери, потому что все-таки доходы от нефти и газа всегда были основным источником доходов бюджета. Да и вообще Россия всегда жила на сырьевые доходы от экспорта. Теперь они снижаются, и бюджет начинает испытывать проблемы.

Отдельно хотела бы остановиться на ударах по нефтеперерабатывающим предприятиям, о которых вы упомянули. Насколько они влияют на устойчивость российской экономики – как остановки НПЗ отражаются на доходах России?

Они отражаются на нефтяном рынке. Потому что заводы в РФ каждый год останавливаются на плановый ремонт, чтобы они могли работать в зимний период, а тут, кроме плановых, еще и внеплановые из-за того, что те или иные установки были либо нарушены, либо взорваны. Это, конечно же, создает давление на рынок, и поэтому правительство пошло на такой неприятный для себя шаг, как запрет экспорта бензина. Это попытка нормализовать ситуацию, ведь если не будет проведена посевная кампания, Россия уже к осени может начать сталкиваться с проблемами дефицита продуктов, во что в РФ пока не верит. И тогда уже может наступить продуктовый кризис.

Речь идет о каких-то конкретных категорияхили обо всех продуктах в принципе?

Больше всего пострадает растениеводство. Оно и так в не очень хорошем положении, потому что сильно зависит от импортных поставок. Эти поставки дорожают, осложняются, срываются. Как вы знаете, санкции в отношении продукции сельского хозяйства не введены. Но эту продукцию надо же оплатить, а платежные операции находятся под санкциями. Российские банки отключены от SWIFT, а банки соседних стран начинают оказываться под угрозой вторичных санкций. Поэтому возникает угроза, что Россия не сможет покупать многое для сельского хозяйства и производства продуктов питания, из-за чего могут начаться проблемы с продуктами питания. В каких суммах выразится эта проблема, конечно, сказать никто не может. Но понятно, что она будет значима, потому что продовольственная безопасность России полностью не обеспечена. По статистике, до сегодня по-прежнему 16 процентов говядины и молочных продуктов в РФ импортные, полностью заместить их российскими продуктами не удалось. 16 процентов – это существенная часть рынка, одна шестая. Так что если начнутся проблемы с поставками импортных продуктов, то ситуация на продовольственном рынке России будет довольно неприятной.

А как на сельскохозяйственном рынке РФ отразятся запреты Евросоюза на поставки в Европы продукции из России и Беларуси? Пока что это решения отдельных стран, ноя так понимаю, вероятно,идет и обсуждение централизованного решения.

Пойдет ли Европа на это до конца, сказать сложно, потому что если эти поставки не пойдут, то Европа должна быть закупать продовольственные товары где-то в другом месте. А это, соответственно, создаст дефицит этих продуктов для стран третьего мира, и тогда там возможен голод. В этом смысле Россия миру нужна как некий элемент поддержания продовольственной безопасности и предотвращения массового голода в странах третьего мира. Пока мы знаем, что Европа не хотела лишать Россию права поставки сельскохозяйственных продуктов, минеральных удобрений. Так что посмотрим, что из этого выйдет.

С вашего позволения еще вернусь к нефтяному рынку. Один из основных нынешних экспортеров нефти из России, Индия, отказывается от переподписания контрактов из-за санкций. Как вы считаете, могут ли по этому пути другие страны-экспортеры? И если говорить о Китае, о котором вы ранее упоминали, может ли он пойти на финансирование РФ в случае кризиса?

Насчет финансирования России – очень сомнительно, потому что у китайцев внутриэкономическая ситуация не очень хорошая. Им самим нужны деньги на решение внутренних проблем китайской экономики, поэтому представить, что они позволят своей экономике рушиться, но будут деньгами помогать России сложно. Он пока вполне сторонится России – наоборот, китайские банки затрудняют платежи и не хотят проводить перепроводки денег из России, поскольку находятся под угрозой вторичных санкций со стороны США. Поэтому России остается одна на юру, и никто особо помогать ей не хочет.

В одном из своих недавних интервью вы сказали, что "наблюдаете самоубийство российской экономики". Какой вы видите дальнейшую ситуацию в России – какой позитивный и негативный сценарий на ближайшее время?

Позитивный сценарий для РФ возможен, если она сумеет найти какой-то способ прекратить боевые действия изаключить перемирие, потому что тогда будет прекращена активная фаза боевых действий. Тогда Россия хотя бы может начать экономить человеческие жизни и деньги на ведение активных боевых действий, начать что-то строить для себя и ремонтировать. Но этот вариант пока не очень вероятен и нельзя реально представить его реализацию – пока мы видим крайнее нежелание обеих сторон садиться за стол переговоров по-серьезному. Пока идет попытка уничтожить на поле боя в максимальном числе, поэтому представить, что это произойдет,довольно сложно. Это был бы для РФ лучший вариант, потому что тогда на Россию перестали бы накладывать больше, а какие-то из санкций начали бы снимать в обмен на мир.

Худший вариант – если Россия не будет ни с кем договариваться, а будет упорно пытаться добиться полной победы на территории Украины.

Как вы видите развитие ситуации после выборов в РФ – может ли что-то измениться, или все-таки все будет идти в том же ключе?

Что-то изменится – уже идет подготовка к налоговой реформе в России. И, видимо, после выборов Путин, ощущая легитимную поддержку своего режима, решится на довольно резкие шаги с налогами. В частности, утвердит изменение налога и, возможно, даже пойдет на повышение налога на добавленную стоимость (НДС),который является одним из важнейших налоговых источников для бюджета.

Поэтому после инаугурации мы ожидаем ухудшения ситуации для граждан России за утверждения налоговой реформы и, возможно, отпуска курса рубля. Рубль начнет падать по отношению к доллару и евро, чтобы пополнить бюджет РФ, потому что иначе свести концы с концами по полной, то есть чтобы доходы были максимально близки к расходам, не удастся.

Соответственно, россиян ждет девальвация, потому что будут отпускать денежные потоки, чтобы наполнить бюджет и стабилизировать его. Это значит, что будет нарастать инфляция и, соответственно, цены. И это то, что может ожидать россиян в любом из вариантов, даже в очень оптимистическом.

Способны ли эти изменения в перспективе привести к смене кремлевского режима?

Это проблематично, я в это не очень верю. Российский народ сильно отличается от украинского, и он не очень активен политически. И пока слабо можно представить, что россияне начнут активно работать на дело свержения президента Путина и добиваться другой жизни. В России все живут в одиночку – каждый смотрит, что у него получилось с доходами и расходами. И если концы с концами сводятся, то, мол, хорошо, ничего менять не надо. Нет политической организации в рамках которой россияне могли бы это сделать.

В России нет ни одной реальной партии, поэтому никто не может собрать своих сторонников для хоть какой-то политически скоординированной акции сопротивления. Поэтому, конечно, правительство делает, что хочет, а население это проглатывает. Ему подбрасывают какие-то отдельные мелкие взятки, и население снова счастливо, что жить стало легче.

В недавнем послании к Федеральному собранию Путин объявлял о продлении ряда социальных программ еще на 6 лет, то есть на свой будущий президентский срок. Можно ли продлениеэтих программ фактически считать такой же взяткой, о которой вы чуть раньше упомянули?

Это не взятка, а попытка подкупить население какими-то льготами и благами. Поэтому решено, например,решено продлить льготную семейную ипотеку чуть не до тридцатого года, хотя это вызывает очень большое сопротивление Минфина РФ. Ведь льготная ипотека финансируется из бюджета, у которого и так плохо с деньгами. Поэтому, конечно, в РФ будут пытаться как-то ограничивать допущенных для получения этой льготы.Но картина с финансами сложная, и представить, что она улучшится, невозможно, потому что нет никаких признаков грядущего сильного повышения цены на нефть. И ничто другое российский режим спасти не может. Все публикации на эту тему говорят, что цена российской нефти чуть-чуть выше потолка – 60, максимум 63 доллара за баррель при потолке 60, но выше не идет. Потому никаких супердоходов у правительства России не будет. Рычагов давления на Европу у РФ тоже практически нет – ЕС уже очень сильно обособилась от России, что еще вчера казалось совершенно невозможным. Европа может жить без российского газа, как бы российские эксперты по этому поводу не кривили лицом. Европа пережила уже вторую зиму без российского газа, и никаких особых проблем не было, только растут поставки американского сжиженного природного газа. И пока получается, что Россия всеми силами помогает США богатеть.

Кто такой Игорь Липсиц И́горь Влади́мирович Ли́псиц (род. 18 марта 1950) — российский учёный, доктор экономических наук. Является одним из основателей Высшей школы экономики, сообщает Википедия. На сегодняшний день один из самых авторитетных специалистов в области маркетинга и ценообразования в России. Ведет канал на YouTube с лекциями по экономике и маркетингу.

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