На Виннитчине коп застрелил селянина — СМИ / УНИАН

В четверг, 9 августа, поздно вечером в селе Жорнище Ильинецкого района Винницкой области агрессивный местный житель с ножом набросился на полицейских, один из копов застрелил его.

Инцидент произошел около 22:30, в нарушителя стрелял 23-летний инспектор из Гайсинского отдела полиции, пишет ТСН.ua со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

“Наряд полиции прибыл на вызов и пытался утихомирить местного агрессивного 45-летнего мужчину, который нигде не работает. Тот на замечания правоохранителей не отреагировал и набросился с ножом на полицейских”, — отметило издание.

Потом коп “сделал предупредительный выстрел вверх из табельного оружия — пистолета Макарова”. “Нарушитель не отреагировал, поэтому полицейский произвел еще один выстрел, который стал смертельным для селянина”, — говорится в материале.

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