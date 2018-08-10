"Лето в лагерях". На Хмельнитчине женщина сдала малолетних детей в "аренду" нищим

Та самая "горе-мать" / NPU.GOV.UA

Женщина за вознаграждение в размере 15 тысяч гривен сдала своих сыновей в «аренду» − для занятий попрошайничеством в пределах Хмельницкой области.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Главка Нацполиции Украины. Согласно обнародованным ведомством данным, женщину задержали 10 августа во время получения ею остатков денег (5 тысяч гривен). 32-летняя женщина сдала в «аренду» двух сыновей − 2 и 6 лет.

«Злоумышленница сама родом из Винницкой области. С недавних пор проживала в Хмельницком вместе с детьми и сожителем. Она написала расписку о том, что добровольно передает детей и никаких претензий не имеет. Самим мальчикам она сказала, что дети едут в летний лагерь», – заявили полицейские.

Дети была направлены на обследование в больницу. По словам медиков, у них не обнаружено никаких проблем со здоровьем.

Открыто уголовное дело. Расследование продолжается.

Дети в аренду / NPU.GOV.UA

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Киевщине женщина пыталась продать своего 2-летнего сына.