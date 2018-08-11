В Коблево иностранец перерезал себе горло куском стекла — СМИ

СМИ узнали, что в Коблево свел счеты с жизнью иностранец

В пятницу, 10 августа, вечером в Коблево Николаевской области 30-летний отдыхающий-белорус Дмитрий на территории одной из баз покончил с собой, перерезав горло куском стекла.

Перед суицидом мужчина начал вести себя неадекватно — закрылся в автомобиле и резал себе вены, пишут “Новости-N” со ссылкой на данные очевидцев и правоохранителей.

“Поддавшись на крики и уговоры друзей, открыл машину и выбежал из нее… С разбегу он разбил головой окно соседнего дома, в результате чего получил глубокие порезы лица и шеи. Затем Дмитрий схватил кусок разбитого стекла и на глазах у многочисленных свидетелей полоснул себя по горлу”, — отметило издание.

По его данным, за считанные минуты мужчина истек кровью, прибывшие на место происшествия врачи только констатировали его смерть. Правоохранители предполагают, что погибший не только употреблял спиртное, но и находился под воздействием наркотиков.

Ранее в полиции сообщили, что на окраине села Каменка (находится под Житомиром) жители в лесном массиве нашли автомобиль, в котором были тела двух людей — отца и дочери. Копы предварительно установили, что мужчина убил ребенка и покончил жизнь самоубийством.