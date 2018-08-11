Кровавое ДТП на Запорожье: суд избрал меру пресечения водителю грузовика

В Запорожье суд арестовал водителя-участника кровавого ДТП / delate.info

В субботу, 11 августа, в Запорожье Орджоникидзевский районный суд избрал меру пресечения водителю грузовика, подозреваемому в нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспорта, в результате чего погибли люди.

Служители Фемиды решили, что мужчина должен находиться под стражей 60 суток без права на внесение залога, говорится на сайте “Судебная власть Украины”.

“суд ... рассмотрел ходатайство следователя о применении меры пресечения в отношении гражданина Щ., подозреваемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц)”, — отмечается в сообщении.

Напомним, 10 августа в районе села Каменское Запорожской области столкнулись грузовик КамАЗ и маршрутка, погибли шесть человек, в том числе пятеро детей, еще 12 людей — получили травмы. Позже в больнице во время операции умер еще один пострадавший ребенок.