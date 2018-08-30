Избили продавца, подожгли помещение. В Киеве напали на книжный магазин

В Киеве напали на книжный магазин, пострадал продавец / ТСН

В Днепровском районе Киева злоумышленники напали на книжный магазин, избили продавца, забрали деньги и подожгли помещение.

Инцидент произошел на ул. Строителей, 4 (находится недалеко от станции метро "Дарница"), говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"… напали на книжный магазин. Избили продавца, забрали деньги, закрыли продавца в магазине и подожгли магазин", — отмечается в сообщении.

По данным корреспондента "112 Украина", пострадавшего госпитализировали, у него множество ушибов и гематом, возможно, сотрясение мозга.

В Киеве напали на книжный магазин, пострадал продавец / facebook.com/dtp.kiev.ua

"… нападавшие зашли в магазин и попросили показать книгу "на подарок учителю". Когда продавец отвернулся, мужчины ударили его в спину. Когда упал — начали бить его ногами. Когда продавец был почти без сознания, нападавшие подожгли помещение изнутри. Помещение сильно обгорело: сгорели компьютер и касса", — рассказал директор магазина.

В Киеве напали на книжный магазин, пострадал продавец / facebook.com/dtp.kiev.ua

Напомним, 12 августа вечером в Шевченковском районе Киева трое злоумышленники в масках напали на магазин-ломбард, несколько раз выстрелили в охранника, забрали ювелирные украшение и скрылись на темно-синем автомобиле Peugeot.