"Авто подарили или это его бабушки?": в Ровно сожгли машину местного депутата

В ночь на 2 сентября в Ровно неизвестные сожгли машину Mercedes-Benz S350 депутата-"свободовца" Святослава Стельмащука.

"Сегодня в 1 час ночи неизвестные подожгли мой автомобиль. Спасибо за оперативную работу спасателям – никто не пострадал, однако машина восстановлению не подлежит", – написал депутат горсовета у себя в Facebook.

Он поджог связывает со своей политической и профессиональной деятельностью.

Информацию об инциденте подтвердили и в полиции Ровенской области. Там уже завели уголовное производство по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества). При этом причину возгорания еще устанавливают.

В комментариях к посту депутата люди поинтересовались происхождением машины. "Хорошая машина для таких молодых лет", – пишет Василь Дроздюк. "Хороший язык для таких молодых лет. Подарили, наверное", – отвечает ему Дмитро Козачок. "Это бабушки машина, а не его", – иронизирует Yuliia Nikolaeva.

Ранее в Ровно таксист расстрелял пассажиров. 30-летнего местного жителя госпитализировали с ранением грудной клетки.