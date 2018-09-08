В Одессе попытались взорвать машину директора института, связанного с Киваловым - СМИ

Машину сумели разминировать / Национальная полиция Украины

В Одессе снова неспокойно - неизвестные совершили попытку взорвать автомобиль директора Международного гуманитарного университета, президентом которого является бывший регионал Сергей Кивалов.

Под припаркованной на Фонтанской дороге автомобилем директора Института права, экономики и международных отношений МГУ Константина Громовенко обнаружили подозрительный предмет, которые прибывашие на место правоохранители классифицировали, как самодельное взрывное устройство, сообщает местное издание USIonline.com.

Читайте такжеВ Одессе стреляли в активиста - видеоВзрывчатку обезвредили на месте. Масса устройства составляла 475 граммов - достаточно, чтобы убить чиновника.

Полиция внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по ст. 15 и ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины - покушение на террористический акт.

Напомним, 2 августа в Одессе неизвестные средь бела дня, на глазах играющих рядом детей, пытались убить двух местных активистов – главу одесского отделения "Народного Руха Украины" Михаила Кузаконя и журналиста-расследователя Григория Козьму. В частности, сам Козьма заявил, что их машину на огромной скорости протаранил грузовик, причем водитель грузовика выпрыгнул оттуда заранее. Оба мужчины успели выскочить из своей машины в последнюю минуту.

Также ранее в Одессе 24 мая совершили третье покушение на главу общественной организации "Небайдужи" Сергея Стерненко. На одессита напали двое неизвестных, одному из них он нанес смертельное ранение ножом в живот.