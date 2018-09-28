Покушение на Михайлика: суд избрал меры пресечения подозреваемым иностранцам

28 сентября 2018, 12:30

Служители Фемиды решили, что возможные злоумышленники не должны иметь право выйти на свободу под залог.

В Одессе суд арестовал иностранцев, подозреваемых в покушении на Олега Михайлика
Суд решил арестовать иностранцев, подозреваемых в покушении на Олега Михайлика / Открытые источники

В пятницу, 28 сентября, в Одессе Киевский районный суд избрал меры пресечения трем иностранцам, подозреваемым в совершении покушения на убийство местного активиста Олега Михайлика.

Райсуд решил, что возможные злоумышленники должны находиться под стражей два месяца, говорится на сайте Национальной полиции.

"Судья Киевского районного суда г. Одесса удовлетворил ходатайство правоохранительных органов и избрал подозреваемым в совершении указанного преступления меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога…", — отметили в ведомстве.Напомним, в Одессе вечером 22 сентября неизвестные расстреляли Олега Михайлика, активист был тяжело ранен, его срочно прооперировали. В полиции сообщили, что мужчина получил ранения плеча и грудной клетки. Позже стало известно, что правоохранители задержали подозреваемых в совершении преступления.

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Одесса суд покушение Олег Михайлик
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