Друзья главного подозреваемого в покушении на активиста Михайлика устроили драку в больнице - видео

У грузин почти получилось отбить Торнике, но тут вмешался полицейский спецназ / скриншот

Представители грузинской диаспоры во вторник, 25 сентября, устроили драку с полицией, пытаясь помешать полицейским вывозить из больницы в СИЗО Торнике Герасина - подозреваемого в покушения на общественного деятеля Олега Михайлика.

Горячие горские парни, поддерживающие Герасина, попытались войти сначала в больницу, а затем в палату, где лежал Герасин - однако там оказалась охрана полиции, которые грузины попытались вытеснить. Произошла драка, в ходе которой были взломаны двери в отделении, сообщает УНН.

В результате более 10 человек грузинской национальности доставили в Хмельницкий отдел полиции для установления личности.

Напомним, ранее появились некоторые подробности о задержанных по подозрению в покушении на активиста Олега Михайлика; так, один из них, уроженец Грузии, по информации источников, является представителем влиятельной в Одессе преступной группировки и уже имел конфликты с активистами-"майдановцами".

Напомним, 25 сентября в Одессе правоохранители провели задержание троих подозреваемых в покушении на местного общественника и активиста Олега Михайлика, который получил 22 сентября тяжелое огнестрельное ранение.