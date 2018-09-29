Подробности ограбления инкассаторов в Одессе: в Сети появилось видео нападения

В Одессе один инкассатор был ранен в бедро, а другой — в пятку / SKELET-info

В Одессе один из инкассаторов в результате вооруженного ограбления получил ранение бедра, а другой — ранен в пятку.

Пострадавших прооперировали, рассказал главный врач городской клинической больницы №11 Николай Турчин, пишет УНИАН.

"… один из пострадавших сейчас находится в реанимации в бессознательном состоянии. В связи тяжелым огнестрельным ранением, повредившим бедренную артерию, у него большая кровопотеря", — отметил собеседник.

Главврач добавил, что во время операции осколки пули были извлечены, но у мужчины также перелом шейки бедра, из-за чего необходимо еще одно оперативное вмешательство. По его словам, состояние инкассатора, получившего огнестрельное ранение в пятку, удовлетворительное.

На YouTube-канале одесского "7 канала" появилось видео, на котором запечатлено преступление. На ролике видно, как из серебристого автомобиля быстро вышли четверо неизвестных, напали на инкассаторов, забрали сумку, сели в машину и уехали.

Ранее сообщалось, что в центре Одессы группа неизвестных из огнестрельного оружия обстреляла авто инкассаторов, пострадали два человека, злоумышленники забрали свыше 3 млн гривен.