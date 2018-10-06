В полиции назвали три версии нападения на Михайлика

В полиции рассматривают три версии нападения на Олега Михайлика / Думская

Начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин сообщил, что правоохранители рассматривают три версии нападения на одесского активиста Олега Михайлика.

Одна из возможных причин случившегося — гражданская деятельность пострадавшего, рассказал начальник ведомства "Громадському".

По его словам, также преступление могло быть совершено из-за деятельности Михайлика в связи со строительством одного из-за жилых комплексов или вследствие конфликта бизнесменов с властью вокруг прав на земельные участки одного из рынков Одессы.

Напомним, в Одессе вечером 22 сентября неизвестные расстреляли Олега Михайлика, активист был тяжело ранен, его срочно прооперировали. В полиции сообщили, что мужчина получил ранения плеча и грудной клетки. Позже правоохранители задержали подозреваемых в совершении преступления, суд избрал им меры пресечения.