Избивавшего людей в харьковском метро копа отпустили домой

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Суд отпустил под домашний арест одного из четырех полицейских, которых подозревают в избиении пассажиров в метро Харькова.

Об сообщила пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Виктория Дубовик, передает телеканал "112 Украина".

"Сейчас всем четверым полицейским избраны меры пресечения. Трое из них в следственном изоляторе, то есть им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Четвертому суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Однако прокуратура подала апелляцию, и мы надеемся, что на следующей неделе она будет рассмотрена", - сказала Дубовик.

Ранее в харьковском метро разоблачили группу полицейских, которые задерживали пассажиров, избивали их и требовали взятки.