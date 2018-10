В Полтаве 15-летний подросток устроил с полицией гонки в стиле "Need for Speed"

Гонщика сумели остановить в прямом смысле грудью / фото: zak.gp.gov.ua

10 октября вечером в Полтаве 15-летний подросток устроил настоящие гонки в стиле популярной в свое время игры "Need for Speed Most Wanted" - промчался по городу, нарушая правила, привлек внимание полиции и протаранил автомобиль патрульных.

На улице Европейской экипаж патрульной полиции заметил автомобиль Nissan Terrano, который нагло нарушил правила, проехав на красный свет светофора. Требование остановиться от также проигнорировал,

"Водитель убегал от полицейских около 10 минут и продолжал игнорировать требование патрульных об остановке. По рации инспекторы передали ориентировку другим экипажам. Во время преследования водитель неоднократно нарушал правила дорожного движения и создавал аварийную ситуацию на дороге. Уже в районе улицы Сенной авто нарушителя заблокировали. К сожалению, это не остановило водителя, он продолжил движение и совершил наезд на патрульный автомобиль Toyota Prius. В результате столкновения автомобили получили механические повреждения", – сообщается на странице областной полиции в Facebook.

На место происшествия были вызваны родители подростка - выяснилось, что он без разрешения забрал машину у родственников. Полицейские провели с несовершеннолетним воспитательную беседу, а на его родителей составили админпротокол.

