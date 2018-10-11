В Полтаве 15-летний подросток устроил с полицией гонки в стиле "Need for Speed"

11 октября 2018, 18:54

Парень устроил гонки по городу и таранил полицейскую машину.

полиция, авто
Гонщика сумели остановить в прямом смысле грудью / фото: zak.gp.gov.ua

10 октября вечером в Полтаве 15-летний подросток устроил настоящие гонки в стиле популярной в свое время игры "Need for Speed Most Wanted" - промчался по городу, нарушая правила, привлек внимание полиции и протаранил автомобиль патрульных.

На улице Европейской экипаж патрульной полиции заметил автомобиль Nissan Terrano, который нагло нарушил правила, проехав на красный свет светофора. Требование остановиться от также проигнорировал, 

"Водитель убегал от полицейских около 10 минут и продолжал игнорировать требование патрульных об остановке. По рации инспекторы передали ориентировку другим экипажам. Во время преследования водитель неоднократно нарушал правила дорожного движения и создавал аварийную ситуацию на дороге. Уже в районе улицы Сенной авто нарушителя заблокировали. К сожалению, это не остановило водителя, он продолжил движение и совершил наезд на патрульный автомобиль Toyota Prius. В результате столкновения автомобили получили механические повреждения", – сообщается на странице областной полиции в Facebook.

На место происшествия были вызваны родители подростка - выяснилось, что он без разрешения забрал машину у родственников. Полицейские провели с несовершеннолетним воспитательную беседу, а на его родителей составили админпротокол. 

Как ранее сообщалось, известный российский исполнитель Дима Билан, который 18 сентября стал участником дорожно-транспортного происшествия, в соцсети прокомментировал нашумевший инцидент.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
машина Полтава гонки Национальная полиция полицейский патруль протаранил
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
19:35
Обнародован полный текст решения Синода Вселенского патриархата по Украине
19:30
Порнозвезда показала свои татуированные прелести в откровенном белье: опубликованы фото Фото
19:25
Порошенко распорядился использовать на Донбассе все виды вооружения
19:08
США запретили полеты истребителей F-35
18:57
Стало известно решение Вселенского Патриархата о предоставлении томоса об автокефалии Украинской церкви
18:54
В Полтаве 15-летний подросток устроил с полицией гонки в стиле "Need for Speed"
18:13
Чиновники из "закарпатского списка" сайта "Миротворец" начали массово подавать в отставку Видео
18:07
Без трусов и лифчика. Ким Кардашьян заявилась на вечеринку в откровенном платье: опубликованы фото Фото
17:49
Стало известно, когда и как в Украине поднимут тарифы на отопление
17:21
"Смотрите, чтоб в горле не застрял": Нурмагомедов пригрозил разорвать контракт с UFC Видео
16:52
"Миротворец" обновил список украинских госслужащих с венгерским гражданством Видео
16:31
Обвиненный в педофилии актер "Глухаря" покончил с собой
16:26
Подозреваемый в убийстве болгарской журналистки Мариновой признал вину
16:26
Порошенко похвастался премьеру Болгарии "позаимствованным" у России проектом моста Фото
16:15
"Киркоров в юбке": Ани Лорак появилась в эпатажном наряде
15:58
"Венгрию считают врагом": лидер закарпатских венгров пожаловался на Украину в Европарламенте Видео
15:42
СМИ узнали о снятии анафемы с патриарха Филарета и архиепископа Макария Видео
15:26
"Слава Украине!": Порошенко подписал закон о новом воинском приветствии
15:18
"Жизнь ничему не учит": СМИ узнали, что Шнуров снова собрался жениться
14:58
"Товарищ вошел во вкус": экс-депутат Госдумы назвал следующую жертву Путина
14:56
Стало известно, почему умер актер и звезда "Остина Пауэрса"
14:40
Замена Пугачевой: как выглядит новая избранница Киркорова Фото Видео
14:18
Порошенко сорвался на Онуфрия на секретной встрече - СМИ
14:12
У побережья Греции задержали украинскую яхту с десятками нелегальных мигрантов
13:46
Нацсовет по ТВ и радио проверит смену владельцев NewsOne
13:43
"Целевая аудитория антициклона": синоптик предупредила об опасностях погоды в Украине 12 октября
13:41
"По вагонам бегало 10 малолеток": под Киевом вандалы разгромили вагон электрички Фото
13:19
Венгрия выдвинула обвинение лично против Порошенко и вызвала посла Украины на ковер Видео
13:16
В "Челси" придумали отправлять буйных и провинившихся фанатов в концлагерь - СМИ
13:09
"И через 9 месяцев новая лялька": Седокова удивила жарким фото с полуобнаженным мужчиной Видео
12:52
Горячая вода в Киеве: В столичной мэрии пояснили, когда горожане дождутся
12:25
"Или рыночная цена, или не будет топлива": эксперт объяснил, почему снижение цен на бензин невозможно
12:22
50 гривен за литр бензина: эксперт предупредил о резком подорожании топлива
12:09
"Противостоять России": В США нашли способ пресечь энергетическое влияние Кремля на Европу
12:02
Осторожнее со здоровьем: астрологи рассказали, что нужно и что ни в коем случае нельзя делать 11 октября Видео
12:02
Оксана Марченко покинула "Танцы со звездами"
11:51
Протесты из-за цен на бензин - инфантилизм и стремление к халяеве мнение Видео
11:47
В киевском метро повторно развесили "антикоррупционную рекламу" директора НАБУ
11:35
Стройная блондинка Леди Гага снялась топлес для глянца Фото
11:30
"Все замечательно": американский экзарх рассказал, когда официально объявят решение о Томосе Видео
11:07
В США крупным планом засняли НЛО Видео
10:58
Доктор Купитман из "Интернов" попал в базу "Миротворца": стали известны подробности
10:41
Девушка дня Instagram: сексуальная блогер Полина Танто Фото
10:22
Как "неуловимые Джо" украинские склады взрывают мнение
10:16
Транспортный коллапс в Киеве: водители авто на "евробляхах" устроили акцию протеста Видео
09:59
"Нестерпимые боли": знаменитая российская певица попала на операционный стол
09:54
"Напоминает анекдот про Папу Римского и бордели": в УПЦ КП прокомментировали новость об откладывании Томоса Видео
09:40
"Массовые убийцы животных": в Хмельницком коммунальщики травили собак прямо на улице Видео
09:31
Что изменится в "мертвом" минском процессе от замены переговорщиков мнение
09:29
Доллар в Украине подешевел: что будет с курсом дальше Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять