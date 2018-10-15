Трагедия во Львове: отравились и умерли двое мужчин

В областном центре местные жители, вероятно, отравились угарным газом.
В субботу, 13 октября, в Сыховском районе Львова в помещении отравились и умерли до приезда скорой помощи двое мужчин.
Трагедия произошла около 16:00 на ул. Тернопольская, 1А, говорится на странице Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации в Facebook.
По его данным, скончались жители Львова, 1987 и 1988 годов рождения. В ведомстве отметили, что мужчины, вероятно, отравились угарным газом.
Ранее сообщалось, что в Камень-Каширском районе Волынской области отравились пять человек, в частности, четверо маленьких детей и беременная женщина. Двухлетний мальчик попал в реанимацию Камень-Каширской центральной районной больницы, а позже — умер.