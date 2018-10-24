На российской антарктической станции произошла драка с поножовщиной

Станция "Беллинсгаузен / Виртуальный Русский музей"

В Санкт-Петербурге суд отправил под домашний арест ученого, обвиняемого в попытке убийства коллеги на антарктической станции "Беллинсгаузен".

Как сообщает портал "47News", инцидент произошел на острове имени Короля Георга. В столовой "Беллинсгаузена" 54-летний инженер "Арктического и Антарктического научно-исследовательского института" Сергей Савицкий ударил ножом сварщика, с которым давно имел напряженные отношения.

52-летний пострадавший был госпитализирован в одну из чилийских больниц, по данным "Фонтанки", в тяжелом состоянии с ножевым проникающим ранением в области груди.

Савицкий был немедленно откомандирован со станции. В петербургском аэропорту "Пулково" его задержали полицейские. 22 октября Василеостровский районный суд города отправил ученого под домашний арест на 50 суток.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Гонконге профессор убил жену и дочь мячом для йоги.