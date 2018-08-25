В Гонконге профессор-затейник убил жену и дочь мячом для йоги

Кхо Ким Сун, изобретательный профессор-убийца / Прокуратура Гонконга

Гонконгского профессора Кхо Ким Суена судят за убийство жены и дочери. Профессор, дабы избавиться от опостылевшей второй половинки, придумал крайне нетрадиционный способ убийства - полиция определила основное оружие преступления, как... мяч для йоги.

Убийство произошло еще в 2015 году, когда подозреваемый работал в Департаменте анестезиологии и интенсивной терапии Китайского университета Гонконга. Изобретательный профессор подложил в машину супруги продырявленный мяч для йоги, который предварительно наполнил окисью углерода (угарным газом), сообщает South China Morning Post.

В итоге погибли его 47-летняя жена и 16-летняя дочь, которые отравились угарным газом. Следствие установило, что в это время у профессора был роман со студенткой, которая помогала ему в осуществлении убийства. Ученый организовал в университете якобы исследования, для которого запросил угарный газ - при этом, по словам специалистов, это исследование не несло никакой пользы.

Читайте также"Хотел заменить голову". СМИ узнали о жутком убийстве в Лукьяновском СИЗОЗато оно помогло убийце - он принес домой два наполненных газом мяча, заявив, что таким образом намеревается травить крыс.

Несмотря на то, что мужчина не признает вину в преступлении, прокуратура не сомневается, что он проделал все намеренно - как ученый, он не мог не знать об опасности угарного газа. При этом, отмечают следователи, дочь профессора, судя по всему, оказалась случайной жертвой - в этот день в это время она должна была быть в школе.

Напомним, в Виннице 21 августа в людном месте тремя выстрелами в спину убили 32-летнюю женщину.