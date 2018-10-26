В Одессе напали на известного учителя-видеоблогера

скриншот из видео

В Одессе жестоко избили учителя физики Ришельевского лицея Павла Виктора, который опубликовал на YouTube почти 500 видеоуроков по физике и в 2009 году был признан учителем года.

Как сообщает "Думская", причиной нападения, которое произошло вечером в среду, 25 октября, стал велосипед, на котором мужчина направлялся домой.

"Пострадавший самостоятельно обратился за помощью в медицинское учреждение с телесными повреждениями, полученными в результате падения с велосипеда. Полицейским о происшествии сообщили врачи", - рассказали в полиции.

Сообщается, что трое нападавших столкнули Виктора с велосипеда, в результате чего он получил перелом шейки бедра. В понедельник 65-летнего педагога прооперируют.

Уголовное дело открыто по статье "Грабеж".

Павел Виктор в 2009-м был признан учителем года. Он записал около 500 уроков по курсу физики, опубликовав их на Youtube.