Серийные убийства в Кривом Роге: во дворе частного дома нашли пять закопанных тел

В одном из частных дворов Центрально-Городского района Кривого Рога правоохранители обнаружили тела пяти человек.

При этом трупы были закопаны в землю. Четыре тела было найдено 28 октября, а еще одно - несколько недель назад.

По данным издания "Первый криворожский", сотрудники правоохранительных органов уже задержали подозреваемого в причастности к убийствам.

Отмечается, что задержанный мужчина средних лет пьянствовал с друзьями, между ними возникали конфликты, после чего он расправлялся с собутыльниками.

Кроме того, у подозреваемого есть соучастник, о местонахождении которого пока ничего неизвестно.

"Правоохранители продолжают обследовать территорию, задержанный по подозрению в убийствах показывает полицейским места, где могут быть закопаны другие тела.

Люди, которые проживают по соседству, говорят, что не видели ничего подозрительного и не слышали криков", - пишет издание.

Напомним, ранее сообщалось, что на Прикарпатье начальник до смерти забил подчиненного прямо в кабинете.