На блокпосту задержан горловчанин, пытавшийся ввезти в ОРДО серебро и телефоны

3,6 кг серебра и 20 телефонов не попали в ОРДО благодаря бдительности пограничников

На одном из блокпостов линии разграничения с ОРДО задержан уроженец оккупированной бандитско-российскими войсками Горловки, который попытался незаконно вывезти в отдельные районы Донецкой и Луганской области украшения из серебра и мобильные телефоны.

Гражданин Л. оборудовал тайник в дверной карте частного автомобиля, в котором попытался перевезти в "ЛДНР" более 3,6 кг ювелирных изделий из серебра и 20 мобильных телефонов на 159,8 тысячи грн, сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook в воскресенье, 28 октября.

Контрабанда изъята, в отношении нарушителя составлен протокол. Впрочем, отделается от сравнительно легко - ему грозит от 170 до 1700 грн с конфискацией товаров, которые пытались незаконно перевезти.

Ранее в Одесском порту укранские таможеники задержали крупную партию контрабанды; на территорию Украины планировалось ввезти контрабандные сигареты.