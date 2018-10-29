В Одессе полицейские расстреляли авто

УНИАН

В Одессе сотрудники полиции со стрельбой задержали водителя Nissan, который едва не сбил пешеходов.

"Вчера вечером на улице Водопроводной патрульные заметили автомобиль Nissan, водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения - ехал без включенного света по встречной полосе. Правонарушитель проигнорировал требование патрульных остановиться и прибавил скорость... Двигаясь по улице Краснова, водитель-нарушитель чуть не сбил людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу", - сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.

Полицейские четыре раза выстрелили по авто, после чего водитель Nissan не справился с управлением и врезался в забор. 29-летнего нарушителя с травмами госпитализировали.

Ведется следствие.

Ранее сообщалось, что в Одессе напали на учителя физики Ришельевского лицея Павла Виктора, который опубликовал на YouTube почти 500 видеоуроков по физике и в 2009 году был признан учителем года.