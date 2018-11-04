"Семья оказалась в ловушке": названа возможная причина смертельного пожара в Днепре

В Днепре смертельный пожар мог произойти из-за возгорания роутера / news.pn

В Днепре в результате пожара в одной из квартир погибла семейная пара — 33-летний мужчина и 38-летняя женщина, а также их 2-летний сын, еще один мальчик в возрасте 4-х лет попал в реанимацию с сильными ожогами, врачи оценивают его состояние, как средней тяжести.

Возгорание произошло в коридоре однокомнатной квартиры, в жилье на окнах были решетки, они не дали людям возможности спастись через окно, семья оказалась в ловушке, сообщает ТСН со ссылкой на сведения медиков и спасателей.

Начальник оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области Олег Кушнирук сообщил, что, по предварительным данным, пожар возник из-за возгорания электроприбора, в коридоре нашли роутер со следами обугливания.

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Пострадавший мальчик находится в Днепропетровской областной детской клинической больнице, анестезиолог отделения интенсивной терапии медучреждения сообщил, что у ребенка "термический ожог обеих нижних конечностей, ожог дыхательных путей и отравление продуктами горения".

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 ноября в Чечеловском районе Днепра в одном из 5-этажных домов на втором этаже произошел пожар в однокомнатной квартире, погибли двое взрослых и мальчик, 2016 года рождения, а еще одного ребенка удалось спасти.