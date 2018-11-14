За убийством Захарченко стоял олигарх из окружения Януковича — журналист

За убийством Александра Захарченко стоял Сергей Курченко, утверждает журналист / ДАН

Журналист Денис Казанский считает, что за убийством главаря самопровозглашенной "ДНР" Александра Захарченко стоял беглый олигарх из окружения бывшего президента Виктора Януковича — Сергей Курченко.

Курченко является неофициальным хозяином захваченной части Донбасса, рассказал Казанский в интервью "Апострофу".

"…Все указывает на то, что именно Курченко стоял за этим убийством, потому что после гибели Захарченко сразу же убрали всю его команду. Делать этого не было бы смысла, если бы она устраивала россиян. Понятно, что их убрали, потому что они мешали", — отметил собеседник.

Напомним, в захваченном Донецке 31 августа в кафе "Сепар" прогремел взрыв. СМИ сообщили, что Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице, а тогдашний "министр доходов ДНР" Александр Тимофеев (прозвище "Ташкент") был ранен.