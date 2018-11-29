Насильник угрожал женщине своей змеей и погиб от ядовитого укуса

Змея. Иллюстативное фото / Reuters

В Китайской Народной Республики мужчина изнасиловал женщину, угрожая ей смертельными укусами ядовитых змей.

Соответствующее сообщение опубликовал британский таблоид The Mirror. Согласно обнародованным данным, инцидент произошел в городе Фучжоу (провинция Цзянси). Мужчина заманил знакомую в номер отеля и заставил изнасиловал, угрожая укусами ядовитых змей.

Однако после акта сексуального насилия одна из рептилий укусила злоумышленника. Он скончался на месте. Его труп обнаружила полиция, которую вызвала изнасилованная женщина.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Китае изнасиловали известную известную киноактрису.