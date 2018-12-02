В Кривом Роге избили вооруженного топором грабителя-"тигра"

УНИАН

В Кривом Роге вооруженный топором мужчина в маске тигра попытался ограбить магазин, но был задержан четырьмя молодыми людьми.

Видео с камер видеонаблюдения опубликовал первый зампредседателя Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

"Четверо молодых людей из Днепропетровской области показали всем вчера, что преступники "никто", когда против них выступают совместно и вместе. А что касается преступника в маске, 1976 г. р., то он теперь долго будет сидеть за решеткой", - подписал видео Аброськин.

Он не уточнил, кем являются мужчины, задержавшие злоумышленника - посетителями, или сотрудниками магазина. На записи видно, как они обезвреживают "тигра", нанося ему удары по голове.

Ранее сообщалось, что в селе Новоселовка Царичанского района Днепропетровской области мужчина сорвал флаг Украины и разорвал его - в том числе зубами.