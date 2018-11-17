В Кривом Роге сторонники автокефалии штурмовали резиденцию митрополита УПЦ МП

17 ноября 2018, 23:44

Участники акции протеста устроили митинг под имением священнослужителя.

Активисты оставили плакаты на воротах резиденции митрополита / Фото: скриншот из видео

В Днепропетровской области группа сторонников автокефалии УПЦ попыталась штурмом прорваться в резиденцию митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема.

"Они пытались выломать дверь здания и выкрикивали оскорбления в адрес правящего архиерея Криворожской епархии за то, что он не поддерживает идею предоставления томоса Украине", – говорится в сообщении пресс-службы УПЦ МП.

По информации спикеров церкви московского патриархата, один из участников акции пытался выломать ворота в резиденцию митрополита, чтобы пройти на территорию. В сообщение также сетуют на то, что к месту происшествия приехала полиция, но на инцидент должным образом не отреагировала.

"Как признался один из участников акции протеста, который представился членом "Правого сектора", он не является религиозным человеком, однако выступает за идею создания т.н. единой поместной автокефальной церкви. Другой участник признался, что не "в теме", но – за свободную Украину", - отмечает пресс-служба УПЦ МП.

Сообщается, что митингующие принесли с собой плакаты с лозунгами и призывами поддержать автокефалию, которые впоследствии оставили на заборе.

Напомним, Москва убеждает представителей УПЦ МП в том, что нынешний президент Украины Петр Порошенко не изберется на второй срок, а его преемник "отодвинет на второй план" автокефалию УПЦ, а то и вовсе "свернет проект".

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