В УПЦ МП рассчитывают, что следующий президент Украины "свернет проект" автокефалии – СМИ

Церковная ситуация в Украине изменилась в корне.
Москва убеждает представителей УПЦ МП в том, что нынешний президент Украины Петр Порошенко не изберется на второй срок, а его преемник "отодвинет на второй план" автокефалию УПЦ, а то и вовсе "свернет проект".
"И владыки кивнули и взяли под козырек. Их не смущает даже то, что церковная ситуация изменилась в корне — и с этим придется считаться любому следующему президенту. И что от президента — кем бы он ни был — теперь зависит не так уж много. Но в Москве им этого, конечно, не скажут. Им там об этом, может, и самим-то думать не хочется", - говорится в материале zn.ua.
Автор отмечает, что в Москве нынешнюю украинскую власть не считают легитимной.
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"А то, что в этом Моспатриархия солидарна с Кремлем, перестало быть секретом после встречи патриархов на Фанаре — патриарх Кирилл говорил об этом патриарху Варфоломею. Но до поры до времени руководство УПЦ МП стеснялось (или боялось) демонстрировать украинской власти, что поддерживает этот московский тренд", - подчеркивается в статье.
Напомним, ранее предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий назвал единую поместную церковь "политической организацией".
Накануне стало известно о том, что Собор епископов Польской православной Церкви отказался признавать решение Константинопольского патриархата о восстановлении евхаристического общения с духовенством теперь уже бывшей УПЦ КП, а ныне украинскими клириками в юрисдикции Константинопольской Церкви.