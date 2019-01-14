В Киеве обстреляли школу, подозреваемый уже задержан: опубликованы фото

В Киеве из пистолета обстреляли школу / kyiv.npu.gov.ua

В Святошинском районе Киева поздно вечером мужчина, по предварительным данным, из пневматического пистолета, обстрелял школу.

На месте преступления нашли пистолет и металлические шарики, а позже задержали подозреваемого в обстреле учебного заведения, сообщили в Главном управлении Нацполиции в столице.

В ведомстве добавили, что возможным злоумышленником оказался 50-летний киевлянин, который ранее не был судим.

По факту обстрела школы в Киеве начато производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. За хулиганство предусмотрено наказание в виде семи лет лишения свободы.

В Киеве из пистолета обстреляли школу / kyiv.npu.gov.ua

В Киеве из пистолета обстреляли школу / kyiv.npu.gov.ua

Напомним, 12 января в Киеве на ул. Борщаговской в одном из торговых центров случилось чрезвычайное происшествие — прогремел взрыв, пострадал мужчина и попал в больницу. Позже стало известно, что взрыв произошел в ТРЦ "Мармелад", там рванул аэрозольный тестер.