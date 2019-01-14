Херсонец продавал гранату прохожим

Граната РГД-5

В Херсонской области полиция задержала мужчину, пытавшегося продать прохожим гранату РГД-5 с запалом.

Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

Отмечается, что мужчина ранее был судим за наркопреступления и кражи. Его задержали благодаря звонку прохожего, которому мужчина также попытался продать боеприпас.

По словам задержанного, гранату он нашел в лесу и планировал его продать.

Напомним, 5 января в многоэтажном доме в Мариуполе прогремел взрыв. Инцидент произошел в Центральном районе на проспекте Строителей в квартире на третьем этаже.

Позже стало известно, что взрыв устроил нетрезвый сотрудник СБУ, который пытался разобрать гранату вместе с товарищем.