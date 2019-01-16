На Харьковщине мужчину, выбросившего сына из окна, отпустили под домашний арест

Суд опустил под домашний арест Виталия Ляшенко, который выбросил сына из окна / Скриншот видео с tsn.ua

В Харьковской области суд избрал меру пресечения Виталию Ляшенко, который выбросил своего сына из окна четвертого этажа.

На Харьковщине суд решил опустить отца, выбросившего ребенка на улицу, под домашний арест к родителям, сообщает ТСН.

По словам мужчины, ему во сне казалось, что сыну что-то грозит, и он так его спасал.

"Мне во сне — вот так спасал. Мне казалось, какая-то угроза идет моему ребенку", — сказал мужчина.

Его жена — Оксана Ляшенко, утверждала, что "никогда агрессии со стороны мужа не видела, ни в чем!". "Он примерный отец и любящий муж", — заявила женщина.

Напомним, 13 января стало известно, что полиция задержала 40-летнего жителя города Чугуев Харьковской области, который ночью выбросил из окна четвертого этажа своего 5-летнего сына. После инцидента мужчина утверждал, что выбросил ребенка на улицу из-за кошмарного сна.