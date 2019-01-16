На Харьковщине мужчину, выбросившего сына из окна, отпустили под домашний арест

16 января 2019, 09:05

Жена мужчины, выбросившего ребенка на улицу, сказала, что никогда не видела агрессии со стороны супруга.

Суд опустил под домашний арест мужчину, который выбросил сына из окна
Суд опустил под домашний арест Виталия Ляшенко, который выбросил сына из окна / Скриншот видео с tsn.ua

В Харьковской области суд избрал меру пресечения Виталию Ляшенко, который выбросил своего сына из окна четвертого этажа.

На Харьковщине суд решил опустить отца, выбросившего ребенка на улицу, под домашний арест к родителям, сообщает ТСН.

По словам мужчины, ему во сне казалось, что сыну что-то грозит, и он так его спасал.

"Мне во сне — вот так спасал. Мне казалось, какая-то угроза идет моему ребенку", — сказал мужчина.

Его жена — Оксана Ляшенко, утверждала, что "никогда агрессии со стороны мужа не видела, ни в чем!". "Он примерный отец и любящий муж", — заявила женщина.

Напомним, 13 января стало известно, что полиция задержала 40-летнего жителя города Чугуев Харьковской области, который ночью выбросил из окна четвертого этажа своего 5-летнего сына. После инцидента мужчина утверждал,  что выбросил ребенка на улицу из-за кошмарного сна.

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