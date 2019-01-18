"Привет тебе": избитый и раненый в Харькове офицер полиции раскрыл подробности нападения

Офицер полиции в Харькове сначала "получил привет" от одного нападавшего / npu.gov.ua

В Харькове на офицера Нацполиции напал сначала один злоумышленник и избил, а потом правоохранителя начал расстреливать другой неизвестный.

Первый нападавший "передал привет" копу, рассказал после инцидента сам пострадавший, свидетельствует видео, опубликованное в Telegram-канале Подслушано в полиции.

"Говорит: "Привет тебе"... Я дважды упал встал, говорю: "Ты, чудище, от кого привет?". Он стал убегать, я пошел за ним, догнал его… тут он встретился со вторым, тот достал пистолет и начал расстреливать…", — поделился офицер.

https://t.me/podslyshenopolice Видео 18+ В сети появилось видео раненного оперативника, на которого напали вчера утром неизвестные на Краснодарской. Источник: https://t.me/podslyshenopolice Опубликовано Жить в Харькове Четверг, 17 января 2019 г.

Ранее первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что 16 января в Харькове двое неизвестных подстрелили полицейского, он тяжело ранен. По его словам, правоохранителям известно имя заказчика преступления. Позже стало известно, что коп получил ранения головы и шеи.