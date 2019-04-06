Украинец в руках пытался пронести в Беларусь 150 попугаев: опубликованы фото и видео

Задержанный на границе с Беларусью / Госпогранслужба

Неизвестного, который быстро двигался в сторону украинского-белорусской границы, обнаружил во время патрулирования пограничный наряд отдела "Копище". Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Заметив охранников границы, мужчина начал убегать, однако правоохранители его задержали. Каких-либо документов, удостоверяющих личность, у задержанного не оказалось. Также мужчина не смог объяснить цель своего пребывания в ночное время на режимной территории.

В дальнейшем, при проверке прилегающей к месту задержания местности, наряд обнаружил у мужчины большой ящик, оборудованный ремнями для удобства переноски. Внутри ящика было шесть коробок с 150 попугаями.

Попугаи на границе / Госпогранслужба

Впоследствии было установлено и лицо нарушителя. Им оказался 45-летний гражданин Украины, житель одного из населенных пунктов на границе с Беларусью.

Пернатых изъято и будет передано сотрудникам фискальной службы, а квалифицировать преступление мужчины будет суд.

Ранее пограничники отчитались об активном обустройстве украинско-российской границы.