Гибель 11-летнего мальчика на железной дороге: тренер поделился подробностями

Тренер уверяет, что Тимофей вечером спал вместе с остальными детьми / Фото: Facebook/Владимир Костюк

Правоохранители опрашивают детей и сопровождающих, которые ехали вместе с 11-летним Тимофеем. Тело мальчика нашли около железнодорожных путей в Хмельницкой области.

"Я пока ничего толком сказать не могу, работает следственная группа и пытается понять, что произошло. Мне сейчас надо понять, что с моим ребенком. Потому они все и мои дети, я его знаю очень давно, и мне сейчас очень трудно. Никаких конфликтов в поезде не было, я видел, как он спал. Я его лично уложил и лично подошел, на него посмотрел. На подъезде к Киеву мы обнаружили, что его нет. Около 5 утра", - цитирует ТСН тренера по айкидо Владимира Костюка, который возил детей отдыхать в Яремче.

Вторая сопровождающая группы – тренер Ирина – подтвердила слова коллеги. Она уверяет, что с вечера все дети были на своих местах и взрослые удостоверились, что ребята спят.

Мама одной из девочек, которая также ехала в поезде с погибшим впоследствии Тимофеем, по телефону журналистам рассказала, что детям во время поездки не рассказали об исчезновении друга. Ребята узнали обо всем, когда их пригласили на допрос в правоохранительные органы.

"Полностью доверяю этому тренеру. Это не первая их поездка. Думаю, это нелепая случайность. Мне очень жаль этого ребенка. Я не понимаю, за что пострадали и родители, и тренеры, и дети – они все не заслужили этого, мне очень жаль, что так произошло", - сказала мать девочки Лариса.

Напомним, в селе Волосское Хмельницкой области утром 25 июля между железнодорожными путями обнаружили тело 11-летнего киевлянина. Ребенок на поезде возвращался домой с отдыха.