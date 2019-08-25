Хотела сократить путь: в Киеве женщина перебегала через Харьковское шоссе и погибла

25 августа 2019, 08:31

30-летняя женщина в компании друзей отмечала праздник. В какой-то момент она и еще один мужчина решили перейти дорогу.

Женщина отмечала с друзьями праздник
Женщина отмечала с друзьями праздник / Информатор

День независимости завершился смертью для пешехода-нарушителя на Харьковском шоссе в Киеве.

По информации, 24 августа около 23:50 на Харьковском шоссе, 144 произошло жуткое смертельное ДТП.  Водитель Volkswagen избежать столкновения не смог.

По словам копов, 30-летняя женщина в компании друзей отмечала праздник. В какой-то момент она и еще один мужчина решили перейти дорогу. Однако женщина внезапно решила перебежать дорогу и сократить путь.

Отметим, в этот момент по дороге ехал Volkswagen, который совершил наезд на женщину. В результате удара женщину отбросило вправо к обочине. Сообщается, что от полученных травм она скончалась на месте.

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От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП / Информатор

Добавим, что в результате удара у автомобиля разбито лобовое стекло и вмят капот. На месте происшествия помимо медиков, которые подтвердили смерть женщины, работали также два экипажа патрульной полиции, передает Информатор.

        

Напомним, ранее сообщалось, 59-летняя теща шоумена Сергея Притулы переехала на внедорожнике мать и 9-летнего ребенка. В результате ДТП мать с ребенком получили тяжелые травмы и были госпитализированы. В частности, 9-летний Ростислав П. получил закрытую травму живота и грудной клетки и был доставлен в "Охматдет". Его мать Анжела П. получила сотрясение головного мозга, прелом костей таза, сотрясение головного мозга и также находится в одной из больниц. Водитель внедорожника повреждений не получила.

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Смертельное ДТП новости Киева
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