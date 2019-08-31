У границы с Россией таинственно погиб украинский пограничник

У границы с Россиией подорвался пограничник / Главком

Трагический случай произошел в пятницу, 30 августа, на Харьковщине. У границы c Россией во время несения службы таинственно погиб инспектор пограничной службы.

По информации, 35-летний пограничник около 19:00 отдыхал и разогревал ужин. В этот момент произошел разрыв неустановленного пока взрывного предмета. В результате взрыва мужчина был ранен в шею.

Стало известно, что его коллега вызвал медиков и оказал первую медицинскую помощь, но пути в больницу прямо в "скорой помощи" пограничник скончался.

На месте работали следователи, об инциденте проинформировали сотрудников Нацполиции, ГБР, военную прокуратуру и СБУ.

Добавим, что военнослужащие прикрывали подступы к госрубежу в Волчанском районе на определенной удаленности от подразделения.

Читайте такжеПолиграфы и массовые увольнения: новый главный пограничник наметил план действийНапомним, ранее пограничники обстреляли автомобиль, который пытался нагло прорваться через украино-румынскую границу, в результате чего был ранен человек. К слову, на законное требование машина не остановилась и продолжила ехать в сторону военнослужащих.

Пограничники выстрелили пару раз в воздух, но реакции не последовало. После чего был открыт огонь по колесам автомобиля-нарушителя.