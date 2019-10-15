Отрезал "мужское достоинство": мужчине грозит тюрьма за спасение жены

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Мужчина спас свою жену от насильника и теперь может сесть в тюрьму на восемь лет. Инцидент произошел в поселке Шевченково Харьковской области 13 октября.

По данным местной полиции, женщина проводила время с друзьями и мужем в кафе, после чего пошла одна домой. Возле дома на нее напал неизвестный мужчина.

"Около часа ночи женщина решила пойти домой, но мужу об этом не сообщила. У дома ее догнал неизвестный, с применением физического насилия вступил с ней в половую связь", - говорится в сообщении.

Муж потерпевший как раз в это момент возвращался домой и услышал крики жены. Он оттащил нападавшего от женщины, ударил по голове, после чего нанес несколько ножевых ранений в пах. 25-летнего насильника спасли мимо проезжающие патрульные, которые вызвали медиков. Пострадавшего госпитализировали в больницу. После лечения ему грозит пять лет тюрьмы.

Стоит отметить, что мужа пострадавшей также задержали и ему грозит до восьми лет заключения. В свою очередь, женщина написала заявление в полицию на насильника, у которого, по данным Фактов, полностью отрезан половой орган.

Напомним, что ранее в Мексике обвиненного в изнасиловании мужчину подвергли кастрации очень жестоким способом.