В Киеве задержали "троещинского маньяка": все подробности

Троещинский маньяк / facebook.com/UA.KyivPolice

Правоохранители на столичной Троещине задержали мужчину, которого подозревают в нападениях. От его рук пострадали несколько человек, а один пострадавший погиб.

По данным пресс-службы Национальной полиции Киева, в начале сентября правоохранителям стало известно о нападении мужчины с ножом. Пострадавшим оказался 26-летний парень, его госпитализировали с резанными ранами плеча и ключицы.

Спустя несколько недель на улице Радужной злоумышленник нанес ножевые ранения в область шеи 22-летнему парню. При таких же обстоятельствах пострадал 56-летний мужчина. Вскоре в полицию обратился мужчина и сообщил, что возле дома обнаружил мертвым своего отца. У 60-летнего мужчины были колото-резаной раны шеи.

Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за два убийства мужчина 1975 года рождения.

"Он жил вместе с родителями, в июне его выписали из психоневрологического диспансера. Во время обысков изъяли личные вещи: кепки, очки и несколько ножей", – говорится в сообщении.

Задержанному объявили о подозрении в совершении нескольких преступлений.

Напомним, что ранее в Киеве на границе Днепровского и Деснянского районов орудовал маньяк. Злоумышленник с ножом вечером нападал на мужчин