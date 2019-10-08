СМИ узнали о киевском маньяке: названы приметы и опубликован фоторобот

В Киеве маньяк нападал на мужчин, узнали журналисты / Фото: nikvesti.com

В Киеве на границе Днепровского и Деснянского районов орудовал маньяк - злоумышленник с ножом вечером нападал на мужчин, есть погибший.

Маньяк "отличился" на территории ряда жилых массивов - Радужный, Лесной, Воскресенка и Троещина, пишет Информатор со ссылкой на источники в полиции.

По данным издания, злоумышленник сзади нападал на мужчин, наносил удары и ничего не забирал, время нападений - с 20:00 до 22:00.

"…за короткий период времени в районе Радужного, Лесного, Воскресенки и Троещины мужчина с ножом нападает на прохожих, наносит телесные повреждения и скрывается… Смертельный случай произошел 1 октября по адресу улица Петра Вершигоры, 5", - отмечается в материале.

Приметы маньяка: среднее телосложение, рост - 175-180 см, на вид 40-45 лет, небольшой нос, широкие ноздри, губы тонкие, брови темные, щеки полные, сутулится. Злоумышленник был в очках прямоугольной формы, оправа - светлая.

Фоторобот маньяка

/ kiev.informator.ua

Ранее сообщалось, что в Киеве ищут мужчину, подозреваемого в попытках изнасилования. В полиции сообщили, что злоумышленник "отметился" в Оболонском и Шевченковском районах.