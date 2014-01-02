Провокаторы хотели устроить пожар в здании штаба Евромайдана, опубликованы фото

В среду, 1 января вечером, провокаторы пытались поджечь техническое помещение на 9-м этаже Дома профсоюзов, где располагается штаб сторонников евроинтеграции, проводящих в Киеве на Майдане Независимости свою акцию Евромайдан.

Об этом со ссылкой на нардепов Степана Кубива ("Батькивщина"), Михаила Блавацкого ("Свобода") и Сергея Аверченко (УДАР), сообщает пресс-служба ВО "Батькивщина".

Как оказалось, неизвестные проникли на последний, 9-й этаж здания, где расположен Национальный депозитарий. Провокаторы просверлили дыру в двери в техническое помещение, где размещены электрощитовые и ключевые технические узлы здания. Через дыру был протянут шнур, пропитанный горючей жидкостью, который и был подожжен.

И хотя возгорание удалось ликвидировать в течение 2 минут, огонь успел повредить пол и часть двери.

Ранее "Главред" сообщал, что подавляющее большинство евромайдановцев еще отдыхают в палатках после празднования Нового года, а часть участников акции на несколько дней разъехались по домам.

Фото: batkivshchyna.com.ua