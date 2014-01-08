В Одессе сын милицейского генерала протаранил две машины и сбежал – СМИ

Во вторник, 7 января, в Одессе на Таирова произошло ДТП, которое едва не привело жертвам, при этом были разбиты три иномарки.

Как оказалось, темно-синяя Toyota, выруливая с Королева на Архитекторскую, ударила припаркованный SEAT, после чего врезалась в Mitsubishi Outlander. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает "Думская".

Удар пришелся в заднюю дверь Mitsubishi, за которой на пассажирском месте сидела пятилетняя девочка.

Водитель SEAT подбежал к остановившейся после столкновения "Тойоте" и пытался вытащить лихача, но тот ударил по газам, после чего иномарка протащила схватившегося за ручку человека несколько метров.

Источники издания в правоохранительных органах сообщили, что машина принадлежит родному сыну экс-начальника горУВД, генерал-майора милиции Владимира Жураковского.

Ранее "Главред" сообщал, что в 7 ноябре 2013-го произошло ДТП - Bentley сбил насмерть 23-летнего парня. Суд арестовал виновного в смерти парня, однако предоставил право внести залог около 92 тыс. грн, чтобы выйти на свободу.

Видео: youtube.com