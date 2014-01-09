В ДТП на Кироградщине погибла женщина и пострадали трое детей

В среду, 8 января, в Кировоградской области произошло ДТП, жертвой которого стала женщина, а еще четыре человека пострадали.

Об этом "Главред" сообщает со ссылкой на пресс-службу ГАИ.

Авария случилась около 16:00 когда на 78 км автодороги Александровка - Кировоград -Николаев женщина-водитель Daewoo Lanos не справилась с управлением, легковушка автомобиль съехал в кювет и перевернулась.

В результате ДТП погибла пассажирка машины, водитель и трое пассажиров (дети одного, двух и 11-ти лет) получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в больницу. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства ДТП.

Ранее "Главред" сообщал о ДТП в Кривом Роге, где BMW упала с моста в реку Саксагань - погибли сидевшая за рулем мать и трое детей.

Фото: sai.gov.ua