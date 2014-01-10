Подробности "мажорского" ДТП в Одессе: виновный назвался сыном генерала из-за страха

Продолжает обрастать подробностями резонансное ДТП в Одессе. Как выяснилось, парень на Toyota протаранил SEAT и Mitsubishi Outlander, а потом назвался сыном генерала милиции из-за страха, что свидетели аварии побьют окна его машины, сообщает "Сегодня".

"Мы задержали молодого человека, он полностью признал свою вину. То, что он скрылся с места происшествия, он объяснил страхом, что свидетели побьют ему окна. У него с ними возник конфликт и он боялся, что те повредят машину", — рассказал начальник пресс-службы облУВД Владимир Шаблиенко.

Правозащитники пророчат этому делу только материальную компенсацию, чтобы быстрее его закрыть. "Может дело и не дойдет до суда, а может и в судебном порядке, но ущерб будет компенсирован полностью и виновника лишат водительских прав. Если милиция официально заявила, что нарушитель — не сын их бывшего начальника, значит все должно разрешиться", — поделился мнением юрист Алексей Антонов.

Ранее "Главред" сообщал: по данным местных СМИ, в аварии фигурировал сын экс-начальника горУВД, генерала-майора Владимира Журавского.

Фото: стоп-кадр youtube