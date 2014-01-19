На Хмельнитчине отравились 9 детсадовцев

В Нетешине Хмельницкой области произошло ЧП – в инфекционное отделение медсанчасти № 4 в течение 17 и 18 января были госпитализированы сразу 9 детей.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Предварительный диагноз двух-, трех- и четырехлетних малышей – "острый гастроэнтероколит". Все они посещали детский сад №2, в котором воспитываются 88 детей.

Состояние госпитализированных - средней степени тяжести. В очаге заболевания специалисты горСЭС проводят комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.

Ранее "Главред" сообщал, что в 2013-м в одном из детских садов Днепровского района Киева отравились 42 детей и взрослых, причиной тому стала вермишелевая запеканка с куриным мясом и яйцами.