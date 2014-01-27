В Харькове "титушки" забросали Евромайдан взрывпакетами с шурупами

В понедельник, 27 января вечером, в Харькове неизвестные молодые люди забросали петардами митинг Евромайдана, проводимый возле памятника Шевченко на ул. Сумской.

К митингу Евромайдана подошли несколько молодых людей спортивной внешности. Они бросили в толпу людей два взрывных устройства и сразу же сбежали, сообщает УНИАН.

За ними погнались представители самообороны Майдана, но задержать нападавших не удалось. В результате взрывов никто не пострадал. На месте, где взорвались брошенные предметы, лежат остатки устройств, которые используются во время игры пейнтбол.

Внутри пакетов оказались кукуруза, горох и шурупы, сообщает mediaport.ua.

Сейчас на площадке перед памятником Шевченко собрались несколько сотен участников митинга. Несмотря на провокацию, мероприятие продолжается. Люди держат государственные флаги, а также флаги УДАРа и ВО "Батькивщина". В охране митинга принимают участие футбольные фанаты "Металлиста".

Ранее "Главред" сообщал, что вечером 25 января активисты харьковского Евромайдана провели шествие, на которое напала сотня "титушек".

Фото: mediaport.ua