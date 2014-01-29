Под Радой "титушки" ограбили журналиста в прямом эфире

На митинге сторонников Партии регионов в Мариинском парке возле Верховной Рады у журналиста "Громадського ТБ" Богдана Кутепова неизвестные "титушки" отобрали парламентскую аккредитацию и планшет во время прямой трансляции.

Он зашел в периметр, общался с антимайдановцами, которые были агрессивно настроены. Они вытолкнули Кутепова за периметр, сообщает "Украинская правда".

Позже один из митингующих сорвал с шеи Кутепова аккредитацию (2:26 видеозаписи), на требование журналиста вернуть удостоверение митингующие начали говорить, что ничего не брали.

Кутепов продолжал работать и снимать все на видео, поэтому в какой-либо момент сзади у него из рук выхватили планшет. Сейчас журналист вызвал милицию и ждет ее приезда.

Любпытно, что рядом со щитами по периметру Антимайдана стояли сотрудники милиции, которые не стали вмешиваться в ситуацию.

Ранее "Главред" сообщал, что отряды "титушек" превратили в финансовые пирамиды, которыми руководят десятники и сотники, получающие вознаграждения за каждого бойца, которого привели для поддержания власти.

Видео: Громадське ТБ