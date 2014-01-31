В Харькове "титушки" забросали "коктейлем Молотова" типографию Евромайдана

В ночь на пятницу, 31 января, в Харькове бросили бутылку с "коктейлем Молотова" в окно типографии, печатавшей листовки для акций Евромайдана.

Инцидент произошел в переулке Кравцова на первом этаже жилого дома, сообщает "Евромайдан. Харьков".

Владелец типографии Ярослав Здоровый считает, что это месть "титушек" за то, что он печатал листовки для Евромайдана.

На место преступления прибыла милиция и провела следственные действия. Также на месте присутствовали члены координационного совета харьковского Евромайдана Александр Шевченко и Виктор Гарбарь, которые стали понятыми и зафиксировали на камеру все процессуальные действия милиции.

Как отмечается в сообщении, в Харькове такие нападения традиционно совершаются в ночь на пятницу. Это уже 11-е преступление против активистов.

Ранее "Главред" сообщал, что в Харькове неоднократно сжигали автомобили активистов местного Евромайдана, а на одного даже было совершено вооруженное нападение. 27 января "титушки" забросали взрывпакетами с шурупами митинг сторонников Евромайдана.

Видео: youtube.com